Katil köpeğin sahibi Banu Parlak'a cezacık verildi. Verilen cezaya tepki yağdı

Beylikdüzü'nde Banu Parlak'ın Drago isimli köpeği komşularına ait Leo isimli köpeğe saldırdı. Leo, kaldırıldığı veteriner kliniğinde hayatını kaybetti. Saldırı sonucu köpeğini kaybeden Kılıç ailesi, Banu Parlak'ı şikayet etti.

PARLAK'A SADECE 4 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Leo'nun ölümüne neden olan Drago isimli köpeğin sahibi Banu Parlak'a “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu”nun 5. maddesi uyarınca 4 bin 800 lira idari para cezası verildi.

Parlak’ın aldığı cezayı yetersiz bulanlar verilen cezaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“OLMASINI İSTEMEDİĞİM ŞEYLER OLDU”

Öte yandan yaşanan olayla ilgili Banu Parlak: "Tasmasız değildi Drago, tasmasız gezmiyor asla. Saldırgan olmadığı halde Drago tasmasız gezmiyor. Yasaklı bir ırk olmadığı halde Drago tasmasız gezmiyor. Kapıdan çıkıyorduk, kapıya takıldı Drago'nun tasması. Bir an panikle olmasını istemediğim şeyler oldu, zaten yerdeki mücadelemi görüyorsunuz. Sebebi olmadığımı, sorumluluklarımı yerine getirmiş olduğumu bildiğim halde bir can melek oldu bunun telafisi yok üzüntümü tarif bile edemem. Sadece acısı olan insanların acı ile söyledikleri şeyler ve öncesi sonrası olmayan videodan gördükleriniz ile yargılamayın tek isteğim. Karşı tarafı anlıyorum, çok sinirli, haklılar da ama yalan söylemek niye. Asla söylendiği gibi olmadı. Ben kapıyı bilinçli açmışım, bilinçli saldırtmışım... Bunlara zaten kimsenin inandığını düşünmüyorum. İki tane can besleyen, sokakta bulduğu köpeği alıp veterinere götüren bir insan bunları yapabilir mi. Olayın ne öncesinin ne sonrasının video kaydı yok, benim darp edildiğim yok. Drago'nun oynamak için yanına gittiği kısım yok. Kaldı ki Drago büyük bir ırk havladığında çok ses çıkartıyor diye ben evimde bile bakmıyorum. İş yerimin terasında Drago'nun kafesi var, orada bakıyorum ben Drago'ya. Bunu da herkes biliyor." diyerek açıklama yaptı.