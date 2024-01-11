Katil kuzene istenen ceza belli oldu. Pınar Damar’ı öldürüp ormana atmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Katil kuzene istenen ceza belli oldu. Pınar Damar’ı öldürüp ormana atmıştı
İstanbul Bağcılar’da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar’ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydın’ın suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydın bulunduğu cezaevinden getirildi. Pınar Damar’ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Pınar Damar’ın sanığın imam nikahlı eşinin kuzeni olduğu belirtildi.

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Pınar Damar’ın boyun basısına bağlı olarak hayatını kaybettiği sanığın ise, alnının sol kısmında ve kaşının üstünde yara izinin bulunduğu vurgulandı.

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Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Damar’ın genital muayenesinde 2 adet kanamalı yırtık olduğu tespit edildi.

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Damar’ın tırnaklarından elde edilen DNA örnekleriyle sanığın DNA örneklerinin uyumlu olduğu da kaydedildi.

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Damar’ın eteğindeki lekenin de sanığın genotip özelliklerine uyumlu olduğu ve Pınar Damar’ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına işaret edildi.

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Metin Aydın’ın Pınar Damar’a cinsel saldırıda bulunduğu esnada boğazını sıkarak kasten öldürdüğüne de mütalaada yer verildi.

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Aydın hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise, 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi.

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Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı ertelendi.

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