Katil kuzene istenen ceza belli oldu. Pınar Damar’ı öldürüp ormana atmıştı

Bakırköy 23. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydın bulunduğu cezaevinden getirildi. Pınar Damar’ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Pınar Damar’ın sanığın imam nikahlı eşinin kuzeni olduğu belirtildi.

Pınar Damar’ın boyun basısına bağlı olarak hayatını kaybettiği sanığın ise, alnının sol kısmında ve kaşının üstünde yara izinin bulunduğu vurgulandı.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Damar’ın genital muayenesinde 2 adet kanamalı yırtık olduğu tespit edildi.

Damar’ın tırnaklarından elde edilen DNA örnekleriyle sanığın DNA örneklerinin uyumlu olduğu da kaydedildi.

Damar’ın eteğindeki lekenin de sanığın genotip özelliklerine uyumlu olduğu ve Pınar Damar’ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına işaret edildi.

Metin Aydın’ın Pınar Damar’a cinsel saldırıda bulunduğu esnada boğazını sıkarak kasten öldürdüğüne de mütalaada yer verildi.

Aydın hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise, 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı ertelendi.