Katil Semih Çelik’e benzetilen genç sosyal medyadan isyan etti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i, ardından Fatih'teki Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i vahşice öldürmüştü.

Sosyal medyada Semih Çelik'e benzediği için linç edilen bir genç isyan etti. Çektiği videodaki genç yaşadıklarını anlattı.

İsyan eden genç konuşmasında 'o kadar boşsunuz' ki diyerek yaşadığı zor durumu dile getirdi.

'KAFAYI YİYECEĞİM ARTIK'

İşte o gencin isyan videosundaki dikkat çeken sözleri:

"Kafayı yiyeceğim artık, cılkını çıkartıyorsunuz, yorumlarda katil yazıyorsunuz, canlı yayınlarda katil yazıyorsunuz! Gelip benim instgramımdan katil yazıyorsunuz fotoğraflarımın altına falan yazmaya başladınız, annemin kulağına gitti bu olay...

'İŞİMDEN EDİYORSUNUZ'

Bugün bir iş birliği anlaşmam saçma sapan olaylar yüzünden iptal oldu benim bu videoyu çarşamba günü atmam gerekiyordu ama ne yazık ki şuan bu kitlemin yorumları sebebiyle işimden ediyorsunuz. Bunun tek sebebi kıvırcık saçlı olmam, zayıf bir çocuk olmam. Benzemiyoruz bile mesajlardan ölüm tehditleri mi almıyorum, takipçilerimin annesi mesaj atıyor ne olur yavrum saçların kes diye...Bir kaç hakareti dava ettim zaten ben sizinle uğraşmayacağım...

'BENZİYORSUN SEN DE SATANİSTSİN'

Çocuk boğazlı kazakta giyiyordu kimse boğazlı kazakta giymesin o zaman çocuk sigara da içiyordu kimse sigara içmesin o zaman...

Katil Semih Çelik'in annesinden kan donduran açıklama: 'Gözlerini oyacağım' diye İkbal'e video göndermiş

Benziyorsun sende satanistsindir, yabancı müzik dinliyorsun sende onun gibisindir. Yayınlarımda aynı hesap yüz kez spam atarak yazıyor, insanlar bunun için çabalıyor, çocuk intihar etmiş olmasına rağmen gelip bana bunu soruyorlar...

'SEN YAPTIN ÖL DİYE MESAJ ATIYORLAR'

Sen misin o sen yaptın ,öl böl, bu kadar çaba vereceğinize girin şu sosyal medyada bana atacağınız o katil yorumu yerine hat hashtag destek çıkın yurtdışında da sesimizi duyurulalım!

'BENİM OYUN İLE SİZİN OYUNUZ BİR'

Gidin bu bir şeylere destek olun o kadar boşsunuz ki... Birinizin birine yararı yok, akıl mantık almıyor, benim oyum ile sizin oyunuz bir ya benim haklarımla sizin haklarınız bir ya.."