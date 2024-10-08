Katil Semih Çelik’in telefon ve bilgisayarından neler çıktı

İstanbul Fatih’te Semih Çelik tarafından katledilen iki genç kızın ardından “İnceller” masaya yatırıldı.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, “İncel grupları takip altında” başlıklı yazısında İncellerin jargonunu, hangi filmleri sahiplendiklerini, dünyaya bakış açılarını yazarken; katil Semih Çelik’in telefon ve bilgisayarından çıkanları da köşesine taşıdı.

Soybaş’ın yazısından öne çıkan satırlar şöyle:

KATİLİN TELEFON VE BİLGİSAYARINDAN NELER ÇIKTI

Türkiye’de gençler arasında hızla yükselen tehlikeli bir eğilimi “İnceller”i dün detayları ile yazmıştım. Bugün ise polis, Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşi cinayetleri işleyen 19 yaşındaki Semih Çelik’in telefon ve bilgisayarında Discord başta DarkWeb, Telegram, Twitch gibi paylaşım grupları ile X-Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden kadın düşmanlığından beslenen, feministler, göçmenler ve Yahudilerden nefret eden İncel gruplarla yazışmalarını tespit etti.

İNCEL JARGONU: CHAD STACY BECKY

Özellikle Discord’tan kolaylıkla ulaşılabilen Türk inceler kendilerini “ezik”, “güçsüz”, “ucube” beta erkek olarak tanımlıyor. Kendilerini aşağılama eğilimindeler. Kendilerine ait bir de jargonları var. “Ortalama” (kılık, kıyafet, dış görüntü açısından) genç kadınlara Becky, “kendini beğenmiş, kıyafet, makyaj takıntılı” kadınlara Stacy diyorlar.

Kadınlar kadar onları para ya da dış görünüşü ile elde etme şansı yüksek Alfa erkeklerden de nefret ediyorlar. Onlara da “yakışıklı, kaslı, uzun boylu, çekici” ya da “zengin, statü sahibi erkekler” olarak Chad ismi takmışlar. İnanışlarına göre Chadların kafatasları ve kemik yapıları onlardan farklı.

MATRİX, DÖVÜŞ KULÜBÜ…

İncel jargonundaki önemli kavramlardan biri de 1999 yapımı The Matrix filminden geliyor: Kara ve Kırmızı Hap. Hangi hapı seçtiğiniz incellik mertebenizi gösteriyor. Kırmızı hapçılar vücut geliştirir ya da sosyal becerilerini kuvvetlendirirse kadınlarla flört etme şansları olduğu düşüncesinde. Karacılarsa bunun mümkün olmadığı iddiasında. Yine 1999 yapımı Dövüş Kulübü filmi de incel kültürü tarafından sahiplenilen bir başka yapım. Filmdeki erkek öfkesi ve kapitalizm eleştirisinin, incel dünya görüşü ile örtüştüğü düşünülüyor.