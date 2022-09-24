﻿Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Tv8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu kendine has tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
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Ünlü şef özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında.
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Somer Sivrioğlu'nun 2021 yılında eşinden boşanarak Pınar Kızılkaya ile yeni bir aşka yelken açması, çok konuşuldu.
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İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 51 yaşındaki Sivrioğlu, hiç fotoğraf paylaşmıyordu.
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Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak, doğum gününü kutlamıştı.
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MasterChef Türkiye’den sonra ismini daha geniş kitlelere duyuran ünlü şef, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
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Ünlü şefin, cinsellik tavsiyesi dikkat çekti.
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Sivrioğlu, 'Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi cinsel ilişkiye faydası olur' ifadelerini kullandı.
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Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur. 1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı.
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Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı.
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24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.
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İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı.
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2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.