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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

MasterChef Türkiye yarışmasının şefi Somer Sivrioğlu'nun yemek yapmayla ilgili cinsellik tavsiyesi gündeme damga vurdu

Galeri Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:55
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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Tv8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu kendine has tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Ünlü şef özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Somer Sivrioğlu'nun 2021 yılında eşinden boşanarak Pınar Kızılkaya ile yeni bir aşka yelken açması, çok konuşuldu.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 51 yaşındaki Sivrioğlu, hiç fotoğraf paylaşmıyordu.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak, doğum gününü kutlamıştı.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

MasterChef Türkiye’den sonra ismini daha geniş kitlelere duyuran ünlü şef, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Ünlü şefin, cinsellik tavsiyesi dikkat çekti.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Sivrioğlu, 'Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi cinsel ilişkiye faydası olur' ifadelerini kullandı.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur. 1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

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Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı

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