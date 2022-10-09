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Somer Şef'in genç sevgilisinden aşk pozu. 18 yıllık evliliğini bitirmişti

MasterChef Türkiye'nin jürisi Somer Sivrioğlu bir süredir kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor. Kayabaşı, sevgilisi Somer Şef ile aşk pozunu sosyal medyada paylaştı. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:32
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18 yıllık evliliğini bitiren Somer Sivrioğlu genç sevgilisi ile aşka geldi!

Somer Şef'in genç sevgilisinden aşk pozu. 18 yıllık evliliğini bitirmişti
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi için 18 yıllık evliliğini sonlandıran Somer Şef katıldığı programda Aslı Sivrioğlu hakkında "29 yaşında evlendim, 20 yıla yakın süre evli kaldım. Eşim ile yurt dışında evliydim. Böyle olunca ona çok daha fazlasını yüklüyorsun. O benim sadece eşim, partnerim veya aşığım değil, aynı zamanda dert ortağım, iş ortağım ve yoldaşımdı. Böyle olunca her şeyi çok daha yoğun yaşıyorsun. Her şeyi ondan bekliyorsun ve her şeyi ona vermeye çalışıyorsun. Bu da doğal olarak yıpratıcı oluyor." diye konuşmuştu.

AŞKINI SOSYAL MEDYADA HAYKIRDI

Bu açıklamayla gündemde olan Somer Şef'in genç sevgilisi Pınar Kayabaşı aşk paylaşımı yaptı. "Seninle geçen her günüm, göz açıp kapayana dek geçiyor" diyen genç sevgili paylaşımına şunları yazdı:

"Zaman, mekân kavramı yok oluyor. Sen, ellerimi ellerinin içine koyduğundan beri. Beni alıp getirdiğin, bu sevgi durağı yıllardır arayıp bulamadığım o, yere varmış hissettiriyor. Bana, beni ve seni, biz olarak yaşattığın için, karşıma çıkıp, gözüme bakıp, beni her seferinde ilk gün ki heyecanınla büyülediğin için, sana sonsuz teşekkürler sevgilim. Nice mutlu senelerimiz olsun. Aşkla!"


 

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