EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylarla ilgili yapılan ankette, çalışanların çoğunluğunun düzenleme sonrasında çalışmayı devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. İşverenlerin çoğunluğunun da emekli çalışanları istihdamı sürdürmeyi düşündükleri belirtildi.

EYT’nin kapsadığı çalışan sayısından kaynaklı ilerleyen aylarda birçok sektörde istihdam problemleri olabileceği konuşulurken hazırlanan ankette, "EYT ile emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz?" sorusuna çalışanların yüzde 71’i “evet”, yüzde 29’u ise “hayır” cevabını verdi.

İŞVERENLER ÇALIŞMA İMKANI TANIYACAK MI?

"Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 düzeyinde “evet”, yüzde 20 oranında da “hayır” cevabını verdi.

Gerçekleşen anketle emekli olacak çalışanların büyük bir kısmı çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, şirketler ise emekli çalışanlarıyla yolculuğa devam ederek istihdam probleminin önüne geçeceklerini belirtti.

İSTİHDAM SORUNU HAKKINDA...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Üst Yöneticisi (CEO) Murat Günay, çok fazla insanın emekli olmasıyla birlikte sektörlerin özellikle nitelikli çalışan konusunda istihdam problemi yaşayacağının düşünüldüğünü ancak anketin bu durumun pek fazla yaşanmayacağına işaret ettiğini belirtti.

Günay, şunları kaydetti:

"Emekli olan bireyler çalışmaya devam etmeyi planlarken, firmalar ise emekli çalışanlarını istihdam etmeyi planlıyor. İki tarafın da planları paralellik gösterdiği için firmaların istihdam açığı çok yüksek olmayacak gibi gözüküyor."