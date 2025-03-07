Katlanır İPhone fiyatıyla cüzdanları zorlayacak!

Apple'ın uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, cihazın özelliklerini ve çıkış tarihini açıkladı.

Kuo'nun paylaşımına göre, katlanır iPhone’un geliştirme süreci hız kazanıyor.

2025’in sonlarına doğru tamamlanması beklenen cihazın, 2026 yılının son çeyreğinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

İlk nesil model, "kitap tarzı" tasarımıyla Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olacak.

Kuo, katlanır iPhone’un 7,8 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5,5 inç dış ekran ile geleceğini söylüyor.

"Kırışıksız" teknolojiyle dikkat çeken cihazın; çift arka kamera, katlanmış ya da açık konumdayken kullanılabilen ön kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

Apple’ın menteşe tasarımında paslanmaz çelik ve titanyum karışımı malzeme kullanacağı, cihaz kasasının ise tamamen titanyumdan yapılacağı iddia ediliyor.

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Kalınlığı katlandığında 9,5 mm, açık haldeyken 4,5-4,8 mm arasında değişecek olan cihazın, kullanıcı deneyiminde önemli bir fark yaratacağı öngörülüyor.

FİYAT ETİKETİ EL YAKACAK

Analist Kuo, fiyat konusunda ise kullanıcıların hayal kırıklığı yaşayabileceğini ifade ediyor. Katlanabilir iPhone’un 2.000 ile 2.500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Ancak buna rağmen cihazın, 2026 yılında 3,5 milyon ünite satışa ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Yeni nesil katlanır iPhone'un 2027'de seri üretime geçecek ikinci versiyonuyla birlikte daha fazla yenilik sunması bekleniyor. Ancak nihai teknik detayların kesinleşmesi için 2025’in ikinci çeyreğini beklemek gerekiyor.