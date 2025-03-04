Gemini artık iPhone kilit ekranında da çalışıyor

Google Gemini, kullanıcılarının iPhone kilit ekranından doğrudan yapay zeka sohbet robotu ile iletişim kurabilmesine olanak tanıyacak bir güncelleme sundu. 3 Mart 2025 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, iPhone kullanıcıları artık cihazlarını açmadan önce Gemini Live, Google’ın zamanında cevap veren sesli sohbet özelliği ile sohbet edebilecek. Bu özellik, iPhone kilit ekranına eklenen bir widget aracılığıyla kullanılabiliyor.

Apple’ın Siri’sinin yapay zeka destekli yeni versiyonunun 2027’ye kadar gecikeceği iddiaları gündemdeyken, Google ve diğer rakipler, iPhone kullanıcılarına kendi yapay zeka asistanlarını sunmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, iPhone kullanıcılarının büyük dil modelleri (LLM) ve sesli asistanlarla neler yapılabileceğine dair bir fikir sahibi olmalarını sağlıyor. Ancak, Apple’ın LLM tabanlı Siri’si piyasaya sürüldüğünde, muhtemelen çok daha entegre bir deneyim sunacak.

Yapay zekânın dil devrimi: Büyük Dil Modelleri (LLM) nedir?

Google Gemini uygulamasındaki yeni özelliklerle birlikte, kilit ekranına eklenen farklı widget’lar da bulunuyor. Kullanıcılar, iPhone kameralarını kullanarak fotoğraf çekebilir ve bu fotoğrafları doğrudan Gemini’ye yükleyebilirler. Ayrıca, hatırlatıcılar ve takvim etkinlikleri oluşturmak için bir widget ve doğrudan metin sohbetine başlamak için başka bir widget da mevcut.

Google Sheets, Gemini ile artık daha güçlü

Google ayrıca, Mart ayının ilerleyen günlerinde Gemini kullanıcılarının Android cihazlarında video ve ekran içeriği hakkında sorular sorarak gerçek zamanlı yanıtlar alabileceklerini duyurdu. Bu özellikler, Google DeepMind’in multimodal yapay zeka projesi olan Project Astra’nın bir parçası olarak geliştirildi. Başlangıçta, bu özellikler yalnızca Google’ın 20 dolarlık Gemini Advanced abonelik planına sahip kullanıcılara sunulacak.