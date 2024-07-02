Katlayınca ortaya çıkıyor. Euro’da şeytanın resmini buldular

Kaynak: Haber Merkezi
Katlayınca ortaya çıkıyor. Euro’da şeytanın resmini buldular

Bir Alman vatandaşı sosyal medya platformu X'te paylaştığı videoda Euro banknotlarını ikiye katlayıp birleştirince "Şeytan" resminin çıktığını öne sürdü.

Bir Alman vatandaşı Euro banknotlarını ikiye katlayıp birleştirince “şeytan” siluetinin ortaya çıktığını iddia etti.

“EURO’YU KATLAYIP BİRLEŞTİRİNCE ŞEYTAN SİLÜETİ ÇIKIYOR”

Yaşanan olayı video kaydına alan Alman vatandaş, Euro’nun farklı para birimlerini katlayıp aynaya yansıtınca şeytan resminin çıktığını sosyal medya platformu X’den paylaştı.
Alman vatandaş yaptığı paylaşımda,

"Euro banknotlarını (farklı banknotlar, belki de hepsi) ikiye katlayıp aynanın karşısına tutarsanız şeytanın yüzünü görürsünüz” ifadelerini kullandı.

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“ŞİMDİ BİR ÇANTA ŞEYTANIM OLSA, FENA MI OLURDU?”

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Şimdi bir çanta şeytanım olsa, fena mı olurdu” diyerek yaşanan olayı ti ye alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise yansıyan silüetin şeytan değil boğa olduğunu iddia etti.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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