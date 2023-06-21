Katliam çağrıları yapan Paw Guards yöneticileri görüşmeye Saray’a koştu

Külliye’de ağırlanan Burak Arslan, birçok selfie çekti ve Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Kendisine kahve ikram edilen ve en iyi şekilde ağırlanan Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan, daha sonra yaptığı paylaşımlar ile adeta meydan okumaya devam etti:

“"Burak Arslan içeri girsin demişlerdi... Tam içerideyim yeter mi?"

Burak Arslan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanları İlnur Çevik ve Ayşe Türkmenoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.

İLNUR ÇEVİK’TEN AÇIKLAMA

İlnur Çevik, konuya ilişkin Twitter hesabından kendisine gelen tepkilerin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Canım Türkiyemin güzel insanları. Şiddet hiçbir şeyin merhemi değildir. Şiddet ile evsiz hayvanları koruyamayız. Şiddet ile de evsiz hayvanları ortadan kaldıramayız. Seçimler bitti artık evsiz hayvanlar sorununa ciddi bir şekilde el atma zamanı geldi.”

AKP’LİLER TEPKİLİ

Sosyal medya kullanıcıları, Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan’ın Külliye’de ağırlanmasına tepki gösterdi.

İşte o tepkiler: