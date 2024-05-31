Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu

Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu
Kaynak: DHA

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan, 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada Taş ve Alyamaç aileleri, barışmaya ikna edildi. Aileler arasında Bismil ilçesinde gerçekleştirilecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 kişi, teslim oldu. Böylece dosyada firari şüpheli kalmadı.

1/6
Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu 1

Diyarbakır'da, 15 Haziran 2023 tarihinde Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle gerçekleşen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

2/6
Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu 2

Taş ailesinden, Serhat Taş, Orhan Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesine mensup Mehmet Emin Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Selim Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç yaşamını yitirdi. Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı.

3/6
Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu 3

Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerine de ateş açıldı. Olaydan sonra 15’i tutuklu, 6’sı firari ve daha önce serbest bırakılan 10 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında düzenlenen 151 sayfalık iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

4/6
Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu 4

Hazırlanan iddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er defa ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sebebiyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

5/6
Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu 5

FİRARİ SANIK KALMADI

Kanaat önderleri ve şehrin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu Taş ve Alyamaç aileleri barışmayı kabul etti. Bismil ilçesinde bir düğün salonunda bugün yapılacak barış töreni öncesi, aileler evlerinden Kuran-ı Kerim'in altından geçerek çıkarken, dosyada firari olan her iki aileden toplam 6 kişi’de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine teslim oldu.

6/6
Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu 6

Taş ailesinden M.A.T., N.T., M.T., B.T., R.T. ve Alyamaç ailesinden F.A., işlemlerinden sonra Diyarbakır'a götürüldü.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerine teslim olan firari 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kurban fiyatlarına yüzde 300'e varan zam. Emekli bu bayramda et için komşu yolu gözleyecek
Kurban fiyatlarına yüzde 300'e varan zam. Emekli bu bayramda et için komşu yolu gözleyecek
Türk Ordusu gücünü dünyaya böyle gösterdi. EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Türk Ordusu gücünü dünyaya böyle gösterdi. EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem
Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem
Mesai ve izin sistemi resmen değişti! Karar gece yarısı çıktı
Mesai ve izin sistemi resmen değişti! Karar gece yarısı çıktı
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti