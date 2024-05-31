Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu
Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan, 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada Taş ve Alyamaç aileleri, barışmaya ikna edildi. Aileler arasında Bismil ilçesinde gerçekleştirilecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 kişi, teslim oldu. Böylece dosyada firari şüpheli kalmadı.