Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü. Barış kararı alındı firariler teslim oldu

Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerine de ateş açıldı. Olaydan sonra 15’i tutuklu, 6’sı firari ve daha önce serbest bırakılan 10 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında düzenlenen 151 sayfalık iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.