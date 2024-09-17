Katliam gibi kazada ölü sayısı 40'a yükseldi

Kaduna eyaletinde Eid-El-Maulud kutlamaları sırasında yaşanan trajik bir kazada ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Olay, Pazar günü, çocukları taşıyan bir J5 minibüsünün aşırı hız ve aşırı yük nedeniyle kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolünü yitiren minibüs, Lere Yerel Yönetim Alanı'ndaki Saminaka Yolu üzerinde bir körüklü araçla çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

Federal Yol Güvenliği Kolordusu başlangıçta 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 48 kişinin yaralandığını bildirdi. Ancak daha sonra hastanede yaralanan bazı kişilerin de yaşamını yitirmesiyle, ölüm sayısı 40'a çıktı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu ve bazılarının hâlâ yoğun bakımda olduğu belirtiliyor. Kazanın, aracın aşırı doluluğu ve sürücünün hız yapması nedeniyle meydana geldiği ifade ediliyor.

Kaduna Eyalet Valisi Uba Sani, kazanın ardından bir açıklama yaparak, yaşanan kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Vali Sani, "Bu, genç hayatların trajik bir şekilde kaybedilmesidir ve etkilenen ailelere destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Ayrıca, eyalet sağlık komiserine hayatta kalan çocukların acil tıbbi bakım almasını sağlama talimatı verdi.

Vali, trajediden etkilenen ailelerle yakından ilgilenmeyi planladığını da belirtti. Olay, eyalet genelinde derin üzüntü yaratırken, yetkililer kazanın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını ifade ediyor.