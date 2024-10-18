Katolik dünyası şokta: Papa 10 din görevlisini kapı dışarı etti

1971 yılında Luis Figari tarafından kurulan laik bir katolik topluluğu olan Sodalitium Christiane Vitae, Tanrı için “askerler” yetiştirmek amacıyla oluşturuldu, zamanla Peru başta olmak üzere tüm Güney Amerika’da büyük bir etki alanı kazandı. Ancak, bu hareketin geçmişi ciddi istismar iddialarıyla dolu.

VATİKANO’NUN ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Vatikan'ın gerçekleştirdiği araştırmalar, fiziksel, manevi ve ekonomik istismarları ortaya koydu. Yapılan açıklamada, “sadizm ve şiddet içeren fiziksel istismarlar, manevi istismarlar, otorite istismarı ve ekonomik kötüye kullanımlar” vurgulandı. Ayrıca, Figari’nin kurduğu topluluğun bazı üyelerinin cinsel istismarlarına dair iddialar da belgelendi. 2015 yılında, Figari’nin istismarlarını detaylandıran bir kitap yayınlandıktan sonra söz konusu ihlallere dair somut adımlar atılması gerektiğinin altı çizildi.

MÜCADELE EDEN MAĞDURLARIN SESLERİ

Vatikan’ın açıklaması, yıllardır sessiz kalan mağdurlar için bir umut ışığı oldu. Mağdurlardan Pedro Salinas ve gazeteci Paola Ugaz’ın, Sodalitium’un ihlallerini belgelerle ortaya koymaları, durumun ciddiyetini arttırdı. Ugaz, Sodalitium’un iletişimlerini hacklediğini ve kendisinin de tehdit altında olduğunu bildirdi. Papa, ihraç edilen kişiler arasında en yüksek rütbeye sahip olan piskopos Jose Antonio Eguren’in de bulunduğunu açıkladı.

Papa, mağdurlardan özür dilerken, Sodalitium’un da adalet ve onarım sürecine başlaması gerektiğinin altını çizdi. Mağdurların sesleri, bu kararla birlikte daha güçlü bir şekilde duyulmuş ve Vatikano’nun geçmişte yaşanan ihlaller karşısında alması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.