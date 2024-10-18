Katolik dünyası şokta: Papa 10 din görevlisini kapı dışarı etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Katolik dünyası şokta: Papa 10 din görevlisini kapı dışarı etti

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Peru'daki bir Katolik hareketinden, yapılan bir araştırma sonucunda “sadist” ihlallerin ortaya çıkmasının ardından bir piskopos, diğer din adamlarından oluşan 10 kişiyi ihraç etme kararı aldı. Bu, hareketin liderliğine yönelik atılan önemli bir adım olarak kaydedildi.

1971 yılında Luis Figari tarafından kurulan laik bir katolik topluluğu olan Sodalitium Christiane Vitae, Tanrı için “askerler” yetiştirmek amacıyla oluşturuldu, zamanla Peru başta olmak üzere tüm Güney Amerika’da büyük bir etki alanı kazandı. Ancak, bu hareketin geçmişi ciddi istismar iddialarıyla dolu.

VATİKANO’NUN ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Vatikan'ın gerçekleştirdiği araştırmalar, fiziksel, manevi ve ekonomik istismarları ortaya koydu. Yapılan açıklamada, “sadizm ve şiddet içeren fiziksel istismarlar, manevi istismarlar, otorite istismarı ve ekonomik kötüye kullanımlar” vurgulandı. Ayrıca, Figari’nin kurduğu topluluğun bazı üyelerinin cinsel istismarlarına dair iddialar da belgelendi. 2015 yılında, Figari’nin istismarlarını detaylandıran bir kitap yayınlandıktan sonra söz konusu ihlallere dair somut adımlar atılması gerektiğinin altı çizildi.

MÜCADELE EDEN MAĞDURLARIN SESLERİ

Vatikan’ın açıklaması, yıllardır sessiz kalan mağdurlar için bir umut ışığı oldu. Mağdurlardan Pedro Salinas ve gazeteci Paola Ugaz’ın, Sodalitium’un ihlallerini belgelerle ortaya koymaları, durumun ciddiyetini arttırdı. Ugaz, Sodalitium’un iletişimlerini hacklediğini ve kendisinin de tehdit altında olduğunu bildirdi. Papa, ihraç edilen kişiler arasında en yüksek rütbeye sahip olan piskopos Jose Antonio Eguren’in de bulunduğunu açıkladı.

Papa, mağdurlardan özür dilerken, Sodalitium’un da adalet ve onarım sürecine başlaması gerektiğinin altını çizdi. Mağdurların sesleri, bu kararla birlikte daha güçlü bir şekilde duyulmuş ve Vatikano’nun geçmişte yaşanan ihlaller karşısında alması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

pope-francis-seen-singapore.jpg

Son Haberler
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı