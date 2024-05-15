Kavala davasında yeni gelişme. Yeniden yargılanma talebi reddedilmişti

Osman Kavala’nın yeniden yargılanmak için mahkemeye yaptığı başvurunun ardından karar açıklandı. Kavala’nın başvurusu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliği ile reddedildi.

DİKKAT ÇEKEN ‘İTİRAZ’ DETAYI

Gezi davasından bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala geçtiğimiz günlerde yeniden yargılanmak için bir talepte bulunmuş ardından yaptığı basın açıklaması ile AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini belirtmişti.

Kavala’nın yeniden yargılama talebini değerlendirecek olan heyet dün son dakika hamlesi ile değiştirilmiş ve uzun süredir konuşulan “Osman Kavala tahliye edilecek” ifadesini güçlendiren bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

İTİRAZ YOLU

Dün değişen mahkeme heyeti bugün yeniden yargılama talebinin reddedildiğini, fakat bu karara itiraz yolunun da açık olduğunu belirtti.

MAHKEME HEYETİ DEĞİŞMİŞTİ

Osman Kavala yeniden yargılanmak için mahkemeye başvuru yapmıştı. Dün alınan bir karar ile Kavala davasına bakacak olan mahkeme heyeti değiştirildi. Değişen mahkeme heyetinin başına 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal atanmıştı.

ÖNCEKİ BAŞKAN AİHM KARARINA UYMAMIŞTI

Kavala davasından çekilen başkan ve üyeler AİHM’nin Kavala hakkında verdiği karara uymamıştı.

2017’DEN BERİ TUTUKLU

Gezi Davasından bu yana 2017 yılından beridir tutuklu bulunan Osman Kavala, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İKTİDAR KANADINDA OSMAN KAVALA KRİZİ

Osman Kavala hakkında iktidar kanadında son günlerde yaşanan krizi Saraya yakın gazeteci Abdulkadir Selvi başlatmıştı. Yazdığı köşe yazısında Osman Kavala’nın tahliye edilmesinin Türkiye için iyi olacağını kaydeden Selvi’ye hem AKP hem de MHP kanadından yoğun eleştiriler yapılmıştı.

Selvi’ye bu konuda AKP’nin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş destek vermişti.