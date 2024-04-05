Kavga ettiği kişiye sıktı, ayıranları vurdu

Kocaeli'deki olay, saat 17.00 sıralarında Yuvacık Merkez Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. ile soyadı belirlenemeyen İlyas isimli bir kişi tartışmaya başladı. İki şahsın tartıştığını gören Rüstem K. ile Recep K. araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Silahını ateşleyen Y.Ö. iki kişiyi vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları camiye de isabet etti. Yaralılar Rüstem K. ile Recep K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bir şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.