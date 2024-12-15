Kavga ölümle bitti

Olay, saat 04.00 sularında, Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak’ta meydana geldi. S.E. ile Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. S.E., Mustafa B.'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mustafa B.’nin hayatını yitirdiği belirlendi. Mustafa B.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri S.E. ve olay sırasında yanında bulunan Ö.B.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.