Kavgadan kaçtı yolda gasbettiği otomobille sulama kanalına uçtu

Aksaray’da karıştığı kavgadan kaçan Abdullah Gökkaya (33), yolda durdurarak gasbettiği otomobille sulama kanalına düştü. Yaralanan Gökkaya, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kavgadan kaçtı yolda gasbettiği otomobille sulama kanalına uçtu

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 21.00 sıralarında Helvadere beldesinde meydana geldi. Abdullatif Gökkaya, beldede bir kavgaya karıştı ve olay yerinden kaçarken, aynı beldede oturan Eren Başer'in (22) kullandığı 68 DL 143 plakalı otomobili görünce, durdurdu. Aracın arka koltuğuna oturan Gökkaya, Başer’i bıçakla tehdit ederek Aksaray kent merkezine gitmesini söyledi. Aksaray’a gelen Başer, kırmızı ışıkta beklerken kapıyı açıp kaçtı. Abdullatif Gökkaya da direksiyon başına geçip, otomobille kaçmaya devam etti. Zafer Mahallesi'ne geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtu. Yaralanan Gökkaya, kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıktı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökkaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada Eren Başer'in ihbarı üzerine Gökkaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sulama kanalına uçan araç, vinçle çıkartıldı. Soruşturma sürüyor.

kavgadan-kacti-yolda-gasbettigi-otomobille-sulama-kanalina-uctu-9045-dhaphoto5.jpg

kavgadan-kacti-yolda-gasbettigi-otomobille-sulama-kanalina-uctu-9045-dhaphoto6.jpg

kavgadan-kacti-yolda-gasbettigi-otomobille-sulama-kanalina-uctu-9045-dhaphoto7.jpg

kavgadan-kacti-yolda-gasbettigi-otomobille-sulama-kanalina-uctu-9045-dhaphoto8.jpg

kavgadan-kacti-yolda-gasbettigi-otomobille-sulama-kanalina-uctu-9045-dhaphoto9.jpg

kavgadan-kacti-yolda-gasbettigi-otomobille-sulama-kanalina-uctu-9045-dhaphoto10.jpg

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı