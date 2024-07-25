Kavgayı ayıran bekçiyi sırtından bıçakladılar

Olay, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, iki grup arasında çıkan kavga anonsu üzerine bekçiler olay yerine hareket etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bekçi Hami Buruş, 2 kez sırtından bıçak darbesi aldı. Bekçi Buruş kanlar içinde yerde yığılırken şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve bekçi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan bekçi Buruş'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaçan saldırgan yakalanırken olayla ilgili inceleme sürüyor.