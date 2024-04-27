Kavgayı ayırırken yüzünden bıçaklandı

Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde yolcu minibüsünden inen bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple kendi aralarında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olay sonrası cadde üzerinde berber olan 65 yaşındaki C.B., grubu ayırmaya çalıştı.

Olay ile ilgisi olmayan C.B., grup içinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yüzünden bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.