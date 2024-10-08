Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi tabancayla vurdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kavgayı ayırmak isteyen 43 yaşındaki V.E.B. kendisini saldıran gruptan 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekipleri 4 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan V.E.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sularında Nailiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Villa inşaatında çalışan bir kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen V.E.B. tarafları ayırmak için yaklaştı. Kavga eden taraflardan biri telefonla arayarak olay yerine yakınlarını çağırdı. Olay yerine gelen çık sayıda kişi söylenenlere göre kavgayı ayırmak isteyen V.E.B.'ye saldırdı. Grubun kendisine saldırması üzerine tabancasını çeken V.E.B., 4 kişiyi vurdu.

Olayda, 41 yaşındaki İsmail A., 21 yaşındaki oğlu Emrullah A., Emrah K., ve H.A. yaralandı. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri V.E.B.'nin peşine düştü.