Kavgayı ayırtmak yerine seyrettiler

Kaynak: İHA
Kavgayı ayırtmak yerine seyrettiler

Arnavutköy’de sokak ortasında tekme tokat kavga eden iki çocuğu arkadaşları izleyip tezahürat edip video kaydetti. Boks ringindeymiş gibi bir birlerine acımasızca saldıran çocukları polis emniyete götürdü.

İstanbul ilçesi olan Arnavutköy’de Anadolu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde tartışan iki çocuk sokak ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Tekme ve tokatlarla birbirine saldıran çocukların arkadaşları ise ayırmak yerine tezahürat ederek ve video çekerek eğlendi.

Çekilen video bir çocuğun ailesi tarafından fark edilerek polise gönderildi. Polis ekipleri S.G. ve S.C. isimli iki çocuğu ve ailelerini polis merkezine götürdü.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büroya getirilen çocuklar ve aileleri birbirinden şikayetçi olmadı. Sokaklarda akran zorbalığının temsili olabilecek anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

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