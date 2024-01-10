Kavşakta ana yola girme kazası. 2 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Kavşakta ana yola girme kazası. 2 kişi yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 araç kavşaktan ana yola girmeye çalışan otomobil sebebiyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Mehmetçik Kavşağı'nda gece geç saatlerde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; kavşaktan ana yola girmeye çalışan bir otomobil, Diyarbakır istikametinden gelen başka bir otomobille çarptıştı.

Kaza sonrası araçlar kaldırımda park halinde bulunan diğer bir araca çarparak durabildi.

Söz konusu kazada 2 kişi yaralanırken, 3 otomobilde de büyük çapta hasar oluştu.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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