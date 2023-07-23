Kavurucu çöl sıcakları ne zaman bitecek. Meteoroloji açıkladı

Başta İstanbul olmak üzere neredeyse tüm Türkiye’yi olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası için açıklama geldi. Meteoroloji, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının ayın sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

7 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre perşembe günü çöl sıcakları kısa bir ara verecek. Hava sıcaklıkları 7 derece düşerek mevsin normallerinde seyredecek.

ANTALYA REKORA KOŞUYOR, İSTANBUL’DA ÇÖL SICAĞI VAR

İstanbul'da çöl sıcağı etkili̇ oluyor. Sıcaklık öğle 35, gece dahi en düşük 26 derece olacak. Ankara kavurucu sıcak, 37 derece, İzmir 41, Bursa 38 dereceyi̇ buluyor, Antalya'da 45 derece ile sıcaklık rekora yaklaşıyor.

MARMARA 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Marmara'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde. Güneşin altı 50 dereceye yaklaşıyor. Yarın sertleşecek poyraz bir nebze serinletecek ama nem de artacak.

İÇ ANADOLU'DA EN SICAK GÜN

İç Anadolu'da bugün haftanın en sıcak günü. Sıcaklık 36-37 derecelerde. Rüzgarlarda orta hızda ve fazla serinletmiyor.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Ege'de de rüzgarlar hafif olduğundan sıcak çarpması tehlikesi en yüksek seviyede. Gölgede Muğla ve Deni̇zli̇ 40, Mani̇sa 42, Aydın 43, Bodrum 39 derece. Güneşin altı 50 derecenin de üzeri̇nde.

Akdeni̇z'de Adana, Mersi̇n tarafında artan nem tekrar düşüşe geçti̇. Gölgede Adana 40, Kahramanmaraş 42 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

Karadeniz'de de artan sıcaklık, yüksek nem ile birleşince çok bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık 35 derecenin üzeri̇nde. Doğu Anadolu da açık ve çok sıcak, Erzurum 30, Malatya 37 derece.

11.00-16.00 ARASI DİKKAT

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.