Kavurucu sıcak altında hasat başladı. Tarlada fiyatı 25 TL

Kilis'te, sıcak havalara rağmen dolmalık ve salçalık acı biber hasadı başladı. Çiftçiler, bu yıl 75 bin ton rekolte bekliyor ve biberin kilosu tarlada 25 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Türkiye'de biber üretiminde ikinci sırada yer alan Kilis'te acı biber hasadı başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Bölgemizin önemli bir geçim kaynağı olan biberin hasadı başladı. Yaklaşık iki ay süren bir dönemin ardından çiftçiler, emeklerinin karşılığını almaya başladı" dedi.

Özdemir ayrıca, "İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda biber üretimi yapılmakta. Bunun 25 bin dekarı dolmalık, 20 bin dekarı ise kurutmalık çeşit olarak piyasaya sunuluyor" şeklinde bilgi verdi.

"Bu yıl çiftçilerin yüzü güldü" diyen Özdemir, "Verim ve fiyatlar beklentilerin üzerinde oldu. Kilis biberi hem verim hem de kalite açısından Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte talep artışıyla fiyatlar da yükseldi. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden tarım işçileri, kavurucu sıcak altında biber hasadına başladı" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bir çiftçi olan Umut Göçmen, "200 dönüm arazide biber üretimi yapıyoruz. Bu yıl fiyatların yüksek olmasından dolayı çok mutluyuz. Havaların sıcak olması ürün verimini olumlu yönde etkiliyor gibi görünse de çiçeklerde yanma riski var. Geçen yıla kıyasla daha yüksek bir rekolte bekliyoruz" şeklinde konuştu.