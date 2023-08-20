Kavuşamayan aşıklar üç gün arayla canlarına kıymıştı. Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Dilan Tuna (21) ve Yakup Sönmez (26) aynı köyün çocuklarıydı. Anlatılanlara göre, birbirine karşı güzel duygular besleyen gençler dokuz yıl önce büyük bir sevdanın temelini attı. Yıllar içinde iki gencin birbirine sevgisini köyde bilmeyen kalmadı.

BABADAN RET YANITI

Yıllar geçtikçe gençler bu birlikteliği evlilikle taçlandırmak istedi. Anlatılanlara göre üç yıl önce Dilan 18 yaşındayken Yakup babasına açıldı. Baba da Dilan’ın evinin yolunu tuttu. Kızı babasından istedi. İşte bu andan sonra istenmeyen gelişmeler birbirini kovaladı. Baba F.S, köy muhtarı Dilan’ın babası M.İ.T’den ret yanıtı aldı.

Ancak Yakup’un pes etmeye niyeti yoktu. Babası F.S’nin anlattığına göre daha sonra da Dilan’ı oğluna istemek için defalarca M.İ.T’nin kapısını çaldı, köyde sözü geçen büyükler devreye girdi. Ancak her seferinde ret yanıtı geldi.

Köyüler, Dilan’ın babasının bu evliliğe onay vermemesini bir türlü anlayamıyordu. Bu duruma “baba inadı” dediler. Ama kimse bu inadın böyle bir acıya dönüşeceğini tahmin edemiyordu.