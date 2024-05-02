Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor

Çetin ve uzun geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle Bitlisli köylüler her derde deva olan yayla muzu toplamak için sabahın erken saatlerinde dağa tırmanmaya başlıyor.
Tehlikeye aldırış etmeden yayla muzu toplamak için dağların zirvesindeki kayalıklara tırmanan köylüler, çuvallara tıka basa doldurdukları muzları evlerine götürüyor.
Pazarda kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkan yayla muzunun köylüler için iyi bir gelir kapısı olduğu belirtiliyor. Bazı günler dönüş yolunda taşıyabilecekleri kadar bitki toplayan köylüler bazı günler 6 bin TL gelir elde edebiliyor.
Yayla muzu toplamak için yüksek rakımlı dağlara çıkan Veysel Tüzün, tüm tehlikeleri göze alarak yayla muzu toplamak için insan üstü bir mücadele örneği sergilediklerini söyledi.
Yayla muzunun dağların zirve noktasında yetiştiğini anlatan Tüzün, toplamak için kilometrelerce yol yürüyoruz. Çok zorlu bir yolculuk oluyor ama kazancımızı düşününce değdiğini görüyoruz.
Menduh Arık ise, “Yayla muzunun tezgahtaki fiyatı bu yıl ithal muzun fiyatını bile üçe katladı. Tadı çok güzel ama fiyatı tadını bozdu" dedi.
Arık "Şu an tamamen doğal yetişen bu bitkiden bolca topladık. Tadı oldukça güzel, herkese bu bitkiyi tatmayı tavsiye ediyorum. Bu bitki doğal eczane gibi” dedi.
Yayla muzunun bölgeye has ender şifalı bitkilerden sadece biri olduğunu anlatan Halim Kaya, bitkiyi toplamak için yüksek dağların zirvelerine kadar tırmanmak gerektiğini anlattı.
Karlı olan bölgelerde bitkinin yeni yeni çıkmaya başladığını, güneş gören daha açık alanlarda ise toplamaya hazır hale geldiğini kaydeden Kaya, bitkinin sağlık yönünde de çok faydalı olduğuna dikkat çekti.
Genelde gövdesi ve otu tüketilen yayla muzu kemik erimesi, kanser, soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geliyor.
A,C, E vitaminleri açısından ve selenyum bakımından zengindir. Bu yüzden güçlü bir antioksidan deposudur.
Polifenol ve antioksidan içeriği sayesinde kanserin önlenmesinde güçlü bir savaşçıdır.
Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar sonrası oluşan öksürüğü bıçak gibi keser.
İçerisindeki pektin ve lif sayesinde bağırsakları makine gibi çalıştırır.
Gaz söktürücü olarak da kullanılır.
K vitamini içeriği sayesinde kemik erimesini önler.
İçeriğindeki lif sayesinde insülin direncini kırarak kan şekerinin dengeler.
Kolesterolün düzenlenmesinde etkilidir.