Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor

Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor
Kaynak: İHA
Bitlisli köylüler bahar mevsiminde dağın yamaçlarından topladıkları bitkiyi gelir elde ediyor. Bitkinin kemik erimesini durdurduğu kansere karşıda direnç sağladığı açıklandı.
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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 1

Çetin ve uzun geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle Bitlisli köylüler her derde deva olan yayla muzu toplamak için sabahın erken saatlerinde dağa tırmanmaya başlıyor.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 2

Tehlikeye aldırış etmeden yayla muzu toplamak için dağların zirvesindeki kayalıklara tırmanan köylüler, çuvallara tıka basa doldurdukları muzları evlerine götürüyor.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 3

Pazarda kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkan yayla muzunun köylüler için iyi bir gelir kapısı olduğu belirtiliyor. Bazı günler dönüş yolunda taşıyabilecekleri kadar bitki toplayan köylüler bazı günler 6 bin TL gelir elde edebiliyor.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 4

Yayla muzu toplamak için yüksek rakımlı dağlara çıkan Veysel Tüzün, tüm tehlikeleri göze alarak yayla muzu toplamak için insan üstü bir mücadele örneği sergilediklerini söyledi.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 5

Yayla muzunun dağların zirve noktasında yetiştiğini anlatan Tüzün, toplamak için kilometrelerce yol yürüyoruz. Çok zorlu bir yolculuk oluyor ama kazancımızı düşününce değdiğini görüyoruz.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 6

Menduh Arık ise, “Yayla muzunun tezgahtaki fiyatı bu yıl ithal muzun fiyatını bile üçe katladı. Tadı çok güzel ama fiyatı tadını bozdu" dedi.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 7

Arık "Şu an tamamen doğal yetişen bu bitkiden bolca topladık. Tadı oldukça güzel, herkese bu bitkiyi tatmayı tavsiye ediyorum. Bu bitki doğal eczane gibi” dedi.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 8

Yayla muzunun bölgeye has ender şifalı bitkilerden sadece biri olduğunu anlatan Halim Kaya, bitkiyi toplamak için yüksek dağların zirvelerine kadar tırmanmak gerektiğini anlattı.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 9

Karlı olan bölgelerde bitkinin yeni yeni çıkmaya başladığını, güneş gören daha açık alanlarda ise toplamaya hazır hale geldiğini kaydeden Kaya, bitkinin sağlık yönünde de çok faydalı olduğuna dikkat çekti.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 10

Genelde gövdesi ve otu tüketilen yayla muzu kemik erimesi, kanser, soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geliyor.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 11

A,C, E vitaminleri açısından ve selenyum bakımından zengindir. Bu yüzden güçlü bir antioksidan deposudur.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 12

Polifenol ve antioksidan içeriği sayesinde kanserin önlenmesinde güçlü bir savaşçıdır.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 13

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar sonrası oluşan öksürüğü bıçak gibi keser.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 14

İçerisindeki pektin ve lif sayesinde bağırsakları makine gibi çalıştırır.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 15

Gaz söktürücü olarak da kullanılır.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 16

K vitamini içeriği sayesinde kemik erimesini önler.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 17

İçeriğindeki lif sayesinde insülin direncini kırarak kan şekerinin dengeler.

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Kemik erimesini durduruyor kansere duvar örüyor. Köylüler bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor 18

Kolesterolün düzenlenmesinde etkilidir.

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