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Zaniolo'nun hazır olmadığı ortaya çıktı. Kayacı'dan gündem yaratan açıklama

Galatasaray'ın Başakşehir'e yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettiği maç sonrası spor yazarı Tunç Kayacı'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:38
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Kayacı'dan Zaniolo yorumu

Zaniolo'nun hazır olmadığı ortaya çıktı. Kayacı'dan gündem yaratan açıklama
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Fanatik yazarı Tunç Kayacı Zaniolo'nun hala hazır olmadığını söyledi.

Kayacı Galatasaray Başakşehir maçı sonrası yazısında şu ifadeleri kullandı:

Okan hoca Zaniolo’yu oynatarak kazanmak istiyor ama İtalyan forvetin isteğine rağmen hazır olmadığı çok açık. İkinci yarıya Okan Buruk hamlelerle çıkar diye bekliyordum ancak aynı 11’le başladı. Nitekim kalesinde 3. golü gördükten 3 değişiklik acilen yapan Galatasaray için zor bir gece olacağı belliydi. Maçın hakeminin, ikinci penaltı pozisyonunda Lima’nın koluna çarpan topu görmezden gelmesi düşündürücüydü. Gecenin sonunda ligin lideri kupaya veda ederken, Başakşehir yarı finale kalmayı başardı.

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