Kayahan’ın kızı Beste Açar yeni şarkı yayınladı. Babasının izinden gidiyor

Fann Records etiketli Arabesk ezgili trap pop 'Sahte Hayatın'ın video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.
Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.
Sahte Hayatın şarkı sözleriyle;
Kimi sevsem, kime güvensem
Sırtımda bıraktı, bi yara izi
Yük saymadım, aşk uğruna
Hep yüreğimden verdim, gitti
Yarın kesin, bugün değilse
Yaptığın çıkar, senden de
Hatırla adımı, aldın ahımı
Yaşa, sahte hayatını
İnandım, gözümü yumdum sana
Uyuttun mu, seviyorum laflarınla
Katlandım, ben tüm yanlışlarına
Doğrusunu bildiğim, yalanlarına