Kayahan’ın kızı Beste Açar yeni şarkı yayınladı. Babasının izinden gidiyor

Reyhan Altay Aşan
Kayahan’ın kızı Beste Açar yeni şarkı yayınladı. Babasının izinden gidiyor
Kayahan’ın kızı Beste Açar Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerliyor. Sözü Yazgın Kaçak'a müziği Elmir Qasimov'a düzenlemesi Mert Yıldız'a ait yeni teklisi 'Sahte Hayatın' ile 2024 yılında hız kesmeden müzikal yolculuğuna devam ediyor.

Fann Records etiketli Arabesk ezgili trap pop 'Sahte Hayatın'ın video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.

Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.

kayahan1.jpegSahte Hayatın şarkı sözleriyle;

Kimi sevsem, kime güvensem

Sırtımda bıraktı, bi yara izi

Yük saymadım, aşk uğruna

Hep yüreğimden verdim, gitti

Yarın kesin, bugün değilse

Yaptığın çıkar, senden de

Hatırla adımı, aldın ahımı

Yaşa, sahte hayatını

İnandım, gözümü yumdum sana

Uyuttun mu, seviyorum laflarınla

Katlandım, ben tüm yanlışlarına

Doğrusunu bildiğim, yalanlarına

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