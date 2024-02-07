Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları ise şöyle sıralanıyor: Palandöken 175, Hakkari 174, Sarıkamış 151, Ergan 133, Mersivan 97, Ovacık 79, Kartepe 70, Erciyes 65, Yalnızçam 62, Uludağ 57, Haserek 44, Keltepe 36, Yıldızdağı ve Ilgaz 35, Çambaşı 34, Yıldıztepe ve Abalı 27, Kop 26, Zigana 25, Hazarbaba 20, Denizli 12, Murat Dağı 2 santimetre.

Kayak merkezlerindeki hava sıcaklıkları ise 07.02.2024 tarihinde en düşük ve en yüksek olarak şu şekilde tahmin ediliyor:

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Hava durumu simgeleri ise şu anlamlara geliyor: PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, S: Sisli.

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