Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kayalıkların arasında sıkışan keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından iple kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular

aw020390-02.jpgLice ilçesi Yamaç köyünde çobanın otlatmaya çıkardığı keçi sürüsünden biri sabah saat 10.00 sıralarında kayalıkların arasında sıkıştı.

aw020390-03.jpg Vatandaş, keçisini kayalıkların arasından çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

aw020390-04.jpgOlay yerine gelen AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için kırıcı matkapla kayaları kırarak dar alanda sıkışan keçiyi iple erişim sistemiyle 6 metreden yukarı çekerek kurtardı. 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

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