Kayalıklara düşen Belaruslu paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı

Aniskoff, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kurtarma operasyonu nasıl gerçekleşti?
Olay, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Babadağ’ın 1800 metrelik pistinde meydana geldi. Tekli atlayış yapan Andrey Aniskoff, kalkıştan bir süre sonra kayalıklara çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye çeşitli kurum ve kuruluşlardan kurtarma ekipleri sevk edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan gelen helikopterle bölgeye inen asker, Aniskoff’u sedyeye bağlayarak helikoptere çekti. Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Aniskoff’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.