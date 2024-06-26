Kayan toprak evi parçaladı

Hopa İlçesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saatler ilerledikçe yağış etkisini daha da artırdı.

Yağış toprak kaymasına neden oldu. Yamaçtan aşağıya inen toprak ve kayalar bir evin parçalanmasına neden oldu.

Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Heyelan anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetkililer, yağışların sürdüğü kentte vatandaşların, sel, toprak kayması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.