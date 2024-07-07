Kaybolan engelli 25 gün sonra bulundu

İslahiye'ye bağlı Kozdere Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ali Gülsoy, 11 Haziran akşamı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, başarısız arama çalışmalarının ardından güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, 184 kişilik bir grup oluşturarak eğitimli köpekler ve dronlarla birlikte arama çalışmalarını başlattı. Mahalle sakinleri de camilerden yapılan anonslarla Gülsoy'un bulunması için destek verdi, ancak çabalar sonuç vermedi.

Ali Gülsoy, ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü esnada dün sabah mahalleye geri döndü. Ablası tarafından karşılanan Gülsoy, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Arama çalışmaları sona erdirilirken, Gülsoy'un kaybolduğu süreçte arazide ot ve su tükettiğini belirterek ailesine ve jandarmaya bir daha evden ayrılmayacağı sözünü verdi. Anne Elif Gülsoy, oğluna kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, "Oğluma yeniden kavuştum, çok mutluyum. Oğlumun bulunması için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Abla Sibel Gülsoy ise kardeşini günler sonra mahalle girişinde fark ettiğini ve büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını dile getirdi. "Kardeşim bana seslendi ve yanıma geldi. Ot yiyerek ve su içerek hayatta kalmış. Jandarmaya haber verdik ve hastaneye götürdük. Kaybolduğu 25 gün boyunca vücudu susuz ve vitaminsiz kalmış, ayaklarında ödem oluşmuş. Sonuç olarak kardeşimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.