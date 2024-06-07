Kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Nazımiye ilçesi Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Ergün Yıldız’dan haber alınamaması üzerine ekipler arama çalışmalarına başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülen arama çalışmalarına jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri de katıldı.

Gece saatleri boyunca zorlu arazide görev yapan personeller, ormanlık alanda kaybolan Yıldız’ın cansız bedenini buldu.

Sedye ile bölgeden alınan Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Cansız bedeni bulunan Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öne sürülüyor.