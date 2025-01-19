Kayboldu 11 gün sonra ölüsü bulundu

Kaynak: İHA

Bursa'da 11 gün önce babasıyla birlikte çıktığı Ulucami civarında kaybolan 46 yaşındaki Necmettin Sönmez'den acı haber geldi. Sönmez'in cansız bedeni, 6,5 kilometre ileride Uludağ eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nde AFAD'ın dronla yaptığı çalışma sayesinde bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan Sönmez ailesinin bireyi olan Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez (75) ile evden ayrılıp Kapalı Çarşıya geldi. Burada alışveriş yaparken baba-oğul kalabalıkta birbirini kaybetti.

aw373599-01.jpg

Yaşlı adam oğlunu bulmak için uğraşsa da zihinsel engelli oğlundan haber alamayınca karakola koştu. İhbarda bulunan adam; kayıp oğlunu bulmak için torunu ve ailesiyle de yola koyuldu. Kendisinden haber alamayan aile sakinleri, kaybolan Necmettin Sönmez'in fotoğraflarını sokak ve caddelere asarak bulunması için seferber oldu.

aw373599-02.jpg

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası aile yakınlarına ulaşan bir vatandaş, şahsın Zeyniler köyünde görüldüğünü 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete jandarma, AFAD, NAK, ANDA ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Kayıp adamın arama çalışları, aralıksız devam etti.

aw373599-03.jpg

Arama kurtarma ekipleri, nöbetleşe olarak Sönmez'i arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün öğle saatlerinde ormanda dron ile yapılan aramalarda, Yıldırım İlçesi Zeyniler Mahallesi Kaplıkaya Deresi'ne yoğunlaşıldı. Necmettin Sönmez'e ait olduğu cansız beden derenin içerisinde AFAD ekiplerince ulaşıldı.

aw373599-04.jpg

Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

aw373599-05.jpg

aw373599-06.jpg

aw373599-07.jpg

Son Haberler
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü