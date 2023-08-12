Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Cafer Hırçın sokakta meydana geldi. C.Y. idaresindeki motosiklet, rampa aşağıya iniş yaptığı sırada yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

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Kazada sürücü yaralanırken olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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