Kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attı

Kaza, Ziyaret geçidi mevkiinde gerçekleşti.
N.Y. yönetimindeki 16 V 8218 plakalı Fiat marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan H.Ş. ve G.Y. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine taşındı.
Yaralılardan N.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.