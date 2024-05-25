Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç ters döndü

Olay, Kelkit'ten Gümüşhane istikametine seyreden Ersin E. (24) yönetimindeki 29 AZ 206 plakalı hafif ticari aracın Yeniköy köyü yakınlarında meydana geldi.

Araç, yağışın yolun kayganlaşmasına sebep olduğu bölgede kontrolü kaybederek bariyeri aşarak şevye devrildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşanan kaza, araçta bulunan Mehmet B. (24), Şevval B. (23) ve Özlem Y. (23) adlı yolcuların da yaralanmasına neden oldu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği kaza sonrasında yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kaza sebebiyle Gümüşhane-Kelkit karayolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, jandarma ve Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.