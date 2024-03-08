Kayganlaşan yolda meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kayganlaşan yolda meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak yan yatan meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahova düzlüğünde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, İ.Ç. idaresindeki 65 EB 546 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, yolun kaygan olması sebebi ile direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yolun orta kısmına devrilen tırda, sürücü İ.Ç. yaralanırken çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı tır şoförü İ.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw158079-01-001.jpg

aw158079-04-001.jpg

aw158079-05-001.jpg

aw158079-02-001.jpg

aw158079-03-001.jpg

Son Haberler
Hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı
Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı Gündem
Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Bu dövmeyi yaptırmak caiz. Diyanet fetva verdi Gündem
Bu dövmeyi yaptırmak caiz. Diyanet fetva verdi
Karaelmas Turizm Ekspresi gün sayıyor Gündem
Karaelmas Turizm Ekspresi gün sayıyor
Ceyda Düvenci’den canlı yayında ortalığı karıştıran sözler. Tepki yağıyor Magazin
Ceyda Düvenci’den canlı yayında ortalığı karıştıran sözler. Tepki yağıyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'a geldi Gündem
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'a geldi
AKP'nin kalesinde pideye dev zam Ekonomi
AKP'nin kalesinde pideye dev zam