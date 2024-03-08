Kayganlaşan yolda meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahova düzlüğünde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, İ.Ç. idaresindeki 65 EB 546 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, yolun kaygan olması sebebi ile direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yolun orta kısmına devrilen tırda, sürücü İ.Ç. yaralanırken çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı tır şoförü İ.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.