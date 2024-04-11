Kereste yüklü TIR devrildi sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kereste yüklü TIR devrildi sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta meydana gelen bir trafik kazasında, kereste yüklü bir TIR’ın devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay, Cizre-Nusaybin karayolunda akşam saatlerinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan 27 P 3509 plakalı TIR, Çavuş köyü yakınlarında devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, kabin içerisinde sıkışmış halde bulunan sürücü Berham Kurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurt’un cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle devrilen TIR, yoldan çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag10.jpg

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag9.jpg

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag8.jpg

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag7.jpg

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag5.jpg

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag3.jpg

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag2.jpg

sirnakta-devrilen-tirin-surucusu-oldu-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi
Güneş paneli taşıyan tır devrildi
Güneş paneli taşıyan tır devrildi
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi, ulaşım durdu
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi, ulaşım durdu
Domates yüklü tır devrildi
Domates yüklü tır devrildi
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı
Kayganlaşan yolda meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Son Haberler
Hindistanlı baba oğluna 18. yaş hediyesi Lamborghini aldı Video
Hindistanlı baba oğluna 18. yaş hediyesi Lamborghini aldı
Adana'da minibüs devrildi: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Yerel Haberler
Adana'da minibüs devrildi: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Su basan garajı temizlerken akıma kapılan görevli hayatını kaybetti Yerel Haberler
Su basan garajı temizlerken akıma kapılan görevli hayatını kaybetti
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı Yerel Haberler
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündem
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı Video
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi? Spor
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi?