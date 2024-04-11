Kereste yüklü TIR devrildi sürücü hayatını kaybetti

Olay, Cizre-Nusaybin karayolunda akşam saatlerinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan 27 P 3509 plakalı TIR, Çavuş köyü yakınlarında devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, kabin içerisinde sıkışmış halde bulunan sürücü Berham Kurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurt’un cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle devrilen TIR, yoldan çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.