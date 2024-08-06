Kayınpeder damadına başından vurdu

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damat M.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder H.B., yanında getirdiği silahla damadı M.U.’nun baş kısmına birden fazla kez ateş etti. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan damat M.U. hastaneye kaldırılırken kayınpeder H.B. gözaltına alındı.

Polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.