Kayınpeder damadına başından vurdu

Kaynak: İHA
Kayınpeder damadına başından vurdu

Manisa Akhisar'da kayınpeder ile damadın girdiği tartışmada damat vurularak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damat M.U. arasında tartışma çıktı.

aw261640-05.jpg

Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder H.B., yanında getirdiği silahla damadı M.U.’nun baş kısmına birden fazla kez ateş etti. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan damat M.U. hastaneye kaldırılırken kayınpeder H.B. gözaltına alındı.
Polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Burdur'da silahlı kavgada balkonda oturan çift yaralandı
Burdur'da silahlı kavgada balkonda oturan çift yaralandı
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı
Ukrayna’dan Macaristan’a kaçan tekne çelik halata çarpınca ters döndü
Ukrayna’dan Macaristan’a kaçan tekne çelik halata çarpınca ters döndü
Instagram’ın kapanmasıyla depresyona girdi: 'Benim için yemek içmek gibi'
Instagram’ın kapanmasıyla depresyona girdi: 'Benim için yemek içmek gibi'
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
Son Haberler
Emekliler dikkat! O ilde yaşayanlara 2 bin 100 TL destek yatırıldı Ekonomi
Emekliler dikkat! O ilde yaşayanlara 2 bin 100 TL destek yatırıldı
Konut kredisi faizleri değişti. Hangi banka yüzde kaç faiz uyguluyor Ekonomi
Konut kredisi faizleri değişti. Hangi banka yüzde kaç faiz uyguluyor
Burdur'da silahlı kavgada balkonda oturan çift yaralandı Yerel Haberler
Burdur'da silahlı kavgada balkonda oturan çift yaralandı
Trump'tan flaş iddia: 'İran bu gece İsrail'i vuracak' Dünya
Trump'tan flaş iddia: 'İran bu gece İsrail'i vuracak'
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık' Gündem
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık'
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı Yerel Haberler
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı