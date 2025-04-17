Kayınvalide damat aşkında 'sapık' itirafı! Babası günler öncesinden söylemiş

Dilek Şahin'in katıldığı televizyon programında nişanlısı ve annesinin ilişkisi olduğunu ve ikisinden de şiddet gördüğünü söylemesi üzerine damat Cuma Doğan ve aşk yaşadığı kayınvalidesi Güldane Şahin gözaltına alınmıştı

Programa telefonla bağlanan bir kişisinin ise Güldane Şahin'in 19 yaşındaki damadından 3 aylık hamile olduğunu söylemesi ise işleri iyice çağrından çıkarmıştı.

Damadın babası Salih Doğan ise oğlu Cuma Doğan hakkında inanılmaz bir iddiada bulundu. Salih Doğan oğlunun sapık olduğunu söyledi.

'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Cuma Doğan ve aynı suçtan Güldane Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"OĞLUM SAPIKTIR, EVİNDE YATIRMA DEMİŞTİM"

Tepki çeken aşk skandalının ardından televizyon programına katılan damat Cuma Doğan'ın babası Salih Doğan, oğlunun sapık olduğunu söyledi. Dünürünü Turan’ı daha önce aradığını anlatan Doğan, “Turan ağabeye vakti zamanında arayıp, ‘Oğlum sapıktır, evinde yatırma’ demiştim” diye konuştu.