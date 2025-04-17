Kayınvalide damat aşkında 'sapık' itirafı! Babası günler öncesinden söylemiş

Kaynak: Haber Merkezi
Kayınvalide damat aşkında 'sapık' itirafı! Babası günler öncesinden söylemiş

Esra Erol'un programında kayınvalidesi ile aşk yaşadığı ortaya çıkan damat Cuma Doğan'ın babasından inanılmaz bir itiraf geldi.

Dilek Şahin'in katıldığı televizyon programında nişanlısı ve annesinin ilişkisi olduğunu ve ikisinden de şiddet gördüğünü söylemesi üzerine damat Cuma Doğan ve aşk yaşadığı kayınvalidesi Güldane Şahin gözaltına alınmıştı

Programa telefonla bağlanan bir kişisinin ise Güldane Şahin'in 19 yaşındaki damadından 3 aylık hamile olduğunu söylemesi ise işleri iyice çağrından çıkarmıştı.

damat1.jpg

Damadın babası Salih Doğan ise oğlu Cuma Doğan hakkında inanılmaz bir iddiada bulundu. Salih Doğan oğlunun sapık olduğunu söyledi.

'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Cuma Doğan ve aynı suçtan Güldane Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

damat2.webp

"OĞLUM SAPIKTIR, EVİNDE YATIRMA DEMİŞTİM"

Tepki çeken aşk skandalının ardından televizyon programına katılan damat Cuma Doğan'ın babası Salih Doğan, oğlunun sapık olduğunu söyledi. Dünürünü Turan’ı daha önce aradığını anlatan Doğan, “Turan ağabeye vakti zamanında arayıp, ‘Oğlum sapıktır, evinde yatırma’ demiştim” diye konuştu.

Son Haberler
Şamil Tayyar sözünü esirgemedi 'Başta Rasim Ozan Kütahyalı, gece toplamak lazım'
Şamil Tayyar sözünü esirgemedi 'Başta Rasim Ozan Kütahyalı, gece toplamak lazım'
Vicdansızlığın böylesi! Çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Vicdansızlığın böylesi! Çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Kayınvalide damat aşkında 'sapık' itirafı! Babası günler öncesinden söylemiş
Kayınvalide damat aşkında 'sapık' itirafı! Babası günler öncesinden söylemiş
Ahmet Hakan Rasim Ozan Kütahyalı'nın adını şarlatan koydu
Ahmet Hakan Rasim Ozan Kütahyalı'nın adını şarlatan koydu
İmralı heyetinin Adalet Bakanı Tunç ile görüşmesi ertelendi
İmralı heyetinin Adalet Bakanı Tunç ile görüşmesi ertelendi