Kayıp 7 denizci için aramalar 163 gündür sürüyor

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, geminin enkazının yaşam mahalli iskele tarafının ikinci katında kırlangıç altından zincir geçilerek kesim işleminin gerçekleştirildiği ve geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direklerinin kesilerek platform üzerine alındığı belirtildi.

Detaylı incelemelere rağmen, çıkarılan parça içerisinde kayıp denizcilere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Enkazın birinci parçasının (kıç) kıç ayna ve iskele tarafı poliple taranarak derinleştirildiği ve diğer parçalarının çıkarılma çalışmasının devam ettiği ifade edildi.

Olay gününden bugüne kadar tüm imkanlar kullanılarak ilçe sahili bandında, liman içinde-dışında ve batık alanında karadan, denizden ve havadan insan ve teknik ekiplerle tüm arama faaliyetlerinin yürütüldüğü; kayıp mürettebata dair herhangi bir emareye rastlanılmadığı kaydedildi.

Kıyı tarama çalışmaları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin arama çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğü ifade edildi.

Kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili kurumların koordinasyon ve iş birliği ile devam ettiği; periyodik gerçekleştirilen istişare toplantıları ile yürütülen çalışmalar ile tüm ihtimallerin hassas bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, arama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve kayıp denizcilerin bulunması için her türlü çabanın gösterileceğini vurguladılar.