Kayıp adamın cesedi Fırat Nehrinde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp adamın cesedi Fırat Nehrinde bulundu
Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaşamını sürdüren ve birkaç gündür ulaşılamayan Adem Gündoğdu’nun cansız bedeni Fırat Nehrinde bulundu.

Elde edilen bilgiye göre, Tercan’da hayatını sürdüren Adem Gündoğdu’dan ailesi ve arkadaşları birkaç gündür kendisine ulaşmadı.

Yakınları durumu jandarmaya haber vererek kayıp ihbarında bulundular. Elazığ’ın Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında da, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık yapan işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz bir biçimde yatan bir kişi fark edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleden sonra hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ilk incelemelere göre cansız bedenin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu’ya ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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