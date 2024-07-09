Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu

Kaynak: DHA
Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, dün itibarıyla kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Zühre Elma'nın cansız bedeni, Dicle Nehri'nde bulundu.

Cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu

Aralık Mahallesi sınırlarındaki Dicle Nehri'nde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, nehirde suya düşerek boğulduğu tespit edilen kadının, kayıp Zühre Elma olduğu anlaşıldı. Elma'nın bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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