Kayıp çocuklar 5 gün sonra bulundu

Kaynak: Ajans Urfa
Kayıp çocuklar 5 gün sonra bulundu
Ramazan Bayramı’nın ilk gününden bu yana kayıp 2 kardeş ve 1 kuzenden sevindirici haber geldi.

Mersin, Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesinde ikamet eden Şanlıurfalı bir ailenden 13 yaşındaki M.P., 16 yaşındaki N. ve 13 yaşındaki İ.E.K. isimli 2 kardeş ve kuzen, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden beri kayıptı. Telefonlarını evde bırakan üç çocuk en son Osmaniye’de görüldü.

Emniyet güçleri ve aile tarafından her yerde aranan çocuklar bugün Adana'da bulundu. Ailenin endişeli bekleyişi 5 günün ardından son bulurken çocukların Adana'ya neden ve nasıl gittiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

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