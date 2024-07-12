Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu

Peru’nun en yüksek zirvelerinden biri olan Huascaran'a 2002 yılında tırmanan 58 yaşındaki William Stampfl’ın cesedi, 22 yıl sonra bulundu.
Stampfl ve iki arkadaşı, Andlar’daki 6 bin 768 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmayı hedeflerken çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu.
Amerikalı dağcının bedeni, 5 Temmuz’da 5 bin 200 metre yükseklikteki bir bölgede buzulların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Stampfl’ın cesedi ve kıyafetleri, aşırı soğuk ve buz nedeniyle neredeyse bozulmadan bulundu. Yanında pasaport ve ehliyetinin bulunduğu ifade edilen dağcının kimliği hızlı bir şekilde tespit edildi.
William Stampfl’ın cesedi, rehberler eşliğinde dağdan indirilirken, arkadaşlarından birinin cansız bedenine çığın meydana gelmesinin hemen ardından ulaşılmıştı. Ancak, hâlâ kayıp olan bir kişi daha olduğu bildirildi.
Huascaran Dağı, her yıl yüzlerce dağcının yerel rehberlerle ziyaret ettiği bir destinasyon olup, zirveye ulaşmak yaklaşık bir hafta sürmektedir.