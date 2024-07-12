Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu

Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu
Kaynak: Haber Merkezi

2002 yılında arkadaşlarıyla birlikte Peru'nun en yüksek dağına tırmanmaya çalışan 3 Amerikalı dağcılardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ortaya çıktı. Tam 22 yıl sonra bulunan bedenin ve kıyafetlerin hiç bozulmadığı görüldü.

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Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu 1

Peru’nun en yüksek zirvelerinden biri olan Huascaran'a 2002 yılında tırmanan 58 yaşındaki William Stampfl’ın cesedi, 22 yıl sonra bulundu.

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Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu 2

Stampfl ve iki arkadaşı, Andlar’daki 6 bin 768 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmayı hedeflerken çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu.

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Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu 3

Amerikalı dağcının bedeni, 5 Temmuz’da 5 bin 200 metre yükseklikteki bir bölgede buzulların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

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Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu 4

Stampfl’ın cesedi ve kıyafetleri, aşırı soğuk ve buz nedeniyle neredeyse bozulmadan bulundu. Yanında pasaport ve ehliyetinin bulunduğu ifade edilen dağcının kimliği hızlı bir şekilde tespit edildi.

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Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu 5

William Stampfl’ın cesedi, rehberler eşliğinde dağdan indirilirken, arkadaşlarından birinin cansız bedenine çığın meydana gelmesinin hemen ardından ulaşılmıştı. Ancak, hâlâ kayıp olan bir kişi daha olduğu bildirildi.

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Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu 6

Huascaran Dağı, her yıl yüzlerce dağcının yerel rehberlerle ziyaret ettiği bir destinasyon olup, zirveye ulaşmak yaklaşık bir hafta sürmektedir.

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Kayıp dağcının cesedi 22 yıl sonra böyle bulundu 7
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