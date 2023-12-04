Kayıp genç kız ölü bulundu. Ailesi dövmesinden teşhis etti

Antalya’da 4 gündür kayıp olarak aranan Damla Durgun’un (17) cansız bedeni, kıyıya vurmuş halde bulundu. Genç kızı ailesi kolundaki dövmeden teşhis etti.

KAYNAK: İHA
Kayıp genç kız ölü bulundu. Ailesi dövmesinden teşhis etti

İHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Damla Durgun, 30 Kasım günü akşam saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmedi. Kızlarını aramaya çıkan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Dün sabah saatlerinde Kemer ilçesi Tekirova’da kıyıda bir ceset olduğunu gören balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hareket eden ekipler, kadın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, cesedin kayıp olarak aranan Damla’ya ait olabileceği ihtimali üzerine aileye haber verdi. Dün akşam saatlerinde morga gelen ve kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmesinden teşhis eden aile, adeta yıkıldı.

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