Kayıp hentbolcu ölü bulundu

Macaristan Kadın 2. Hentbol Ligi olan NB1/B'nin resmi Facebook sayfasındaki bir gönderiye göre, günlerdir aranana kayıp hentbol oyuncusu Cynthia Simsik'in cesedine ulaşıldı.

Simsik kariyeri boyunca Szent István SE, DVSC, Hajdúnánás, Dorog, Szombathelyi Haladás, Csurgó ve Csurgó formalarıyla toplamda 371 maçta forma giydi.

Polis 1.69 metre boyunda, 58 kilo ağırlığında atletik yapılı, omuz hizasında kahverengiye çalan bordo saçlı bir bayan aradıklarını açıklamış ve kısa bir süre sonra bu kişinin Cynthia Simsik olduğu ortaya çıkmıştı.

Polis tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, aramanın üzücü bir şekilde sonuçlandığını, Dunaszerdahely'de 6 Kasım 1992 tarihinde doğan sporcu kadının bulunduğunda artık çok geç olduğunu bildirdiler.